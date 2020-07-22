شكرا لقرائتكم خبر عن عمر متولى مع أمير كرارة فى صورة منذ 5 أعوام فى كواليس تصوير حوارى بوخارست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان الشاب عمر متولى، ذكريات تصوير مسلسل حوارى بوخارست، للنجم أمير كرارة، الذى عرض منذ 5 أعوام وتحديدا عام 2015، حيث نشر عمر صورة مع أمير من كواليس التصوير، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "سيد بوخارست وصلاح سلطان".

يذكر أن مسلسل حوارى بوخارست، بطولة أمير كرارة، دينا، سارة سلامة، مى سليم، علا غانم، أحمد حاتم، دنيا عبد العزيز، ميريهان حسين، عمر مصطفى متولى، أحمد فتحى، أحمد سلامة، أحمد صيام، أحمد صلاح حسنى، تأليف هشام هلال، إخراج محمد بكير.

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وكان النجم أمير كراره، احتفل مؤخرا بوصول عدد متابعيه على حسابه الرسمى بتويتر، لـ2 مليون متابع، موجها الشكر لجمهوره.

وقال كراره فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "شكرا لـ 2,000,000 واحد متابعنى على تويتر وبتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم، شكرا لـ2 مليون متابع".

ويقضى الفنان أمير كراره الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ، حيث حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورًا له خلال قضائه العطلة الصيفية، حيث نشر عبر خاصية الاستورى على حسابه الشخصى بالموقع الاجتماعي، صورتين.