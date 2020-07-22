شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تقترب من طرح ألبومها الجديد.. اعرف اسمه والموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية كيلي مينوج أنها بصدد إطلاق ألبوم غنائي جديد يحمل اسم " DISCO " ، حيث قررت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 52 عام ) أن تطلق الالبوم 6 نوفمبر القادم ، على أن يتم فتح باب الطلبات المسبقة للألبوم غدا الخميس 23 يوليو . وحسب موقع " شارت " أن البوم كيلي مينوج الجديد " DISCO " سيتضمن 16 أغنية متنوعة عملت مينوج باجتهاد تام طوال الفترة الماضية لتخرج اعمالها الغنائية للنور بقوة وتنال اعجاب عشاقها ومحبيها حول العالم . Advertisements

كيلي مينوج يذكر أن كيلي مينوج بدأت حياتها المنية عام 1979 واستطاعت بفضل موهبتها الجارفة أن تحقق شعبية هائلة حول العالم ، وأصدرت خلال مسيرتها عدد من الألبومات ابتداء بألبوم كايلي الذي أصدر صيف 1988 وتصدر المركز الأول في المملكة المتحدة، و من أبرز الاغنيات التي قدمتها ومازالت عالقة في أذهان جمهورها ومن أبرزهم : " better the devil you know " و " confide in me " و " the loco-motion " و " love at first sight " ، و غيرهم .

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