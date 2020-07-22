محمود حميدة يكشف عن ثاني بوستر دعائي لفيلم "الغسالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : كشف الفنان القدير محمود حميدة، عن ثاني بوستر دعائي لفيلمه السينمائي الجديد "الغسالة"، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل. ونشر حميدة، البوستر عبر حسابه على تويتر، وعلق: "تاني غسلة.. البوستر الرسمي لفيلم الغسالة.. دارت الغسالة ودورتها في عيد الأضحى بجميع دور العرض ". فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف وعلى رأسهم الفنانة شيرين رضا.

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