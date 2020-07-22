نبيلة عبيد تكشف تفاصيل نجاتها من حادث غرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، سبب كرهها للبحر، وحادث تعرضها للغرق في فيلم"الغرقانة" الذي عرض في السينما عام ١٩٩٣.

ونشرت عبيد، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البدوية وردة، فيلم الغرقانة.. قصة حسن شاه، سيناريو وحوار مصطفى محرم.. والمخرج محمد خان.. كدت أغرق بالفعل في أحد المشاهد مع الممثل أحمد توفيق، وهو بيحاول يغرقني، وعقب خروجي من الماء أسعفوني سريعاً".

وأضافت: "وقد ضاعف هذا المشهد من عقدتي وكراهيتي للبحر والتي تلزمني منذ طفولتي، حيث كدت أتعرض لحادث غرق حقيقي وأنا طفلة".

يذكر أن نبيلة عبيد، شاركت في دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "سكر زيادة".