محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : كشف المنتج صادق الصباح، عن عودة استئناف تصوير مسلسل "أسود فاتح"، مشيراً إلى عرضه قريباً على الشاشات. وكتب الصباح، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "‏عودة تصوير مسلسل ‎أسود فاتح، بطولة نجمتنا ‎هيفاء وهبي بعد عودتها من ‎مصر بخير". وأضاف: "أتمنى التوفيق لكل فريق العمل وكل الأبطال الوافدين من مصر، على أمل أن يبصر العمل النور قريباً بقيادة المخرج المتميز ‎كريم العدل" . مسلسل "أسود فاتح" خرج من موسم سباق دراما رمضان الماضي، وتوقف تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

المسلسل تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وبطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف ونبيل نور الدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتج صادق الصباح يؤكد عودة استئناف تصوير "أسود فاتح".. وعرضه قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.