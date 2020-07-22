أحمد حاتم يعلن موعد عرض فيلمه "الغسالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
نشر الفنان أحمد حاتم بوستر فيلم "الغسالة" الذي يشارك في بطولته عبر حسابه الخاص على انستجرام.
وكتب:" الغسالة دارت وهتوصل السينمات في عيد الأضحى إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين يارب يعجبكم".
والغسالة بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، شرين رضا، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، واَخرين، تأليف عادل صليب إخراج عصام عبدالحميد.
وتدور أحداث الفيلم في 3 أزمنة مختلفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ويخترع أحمد حاتم آلة للزمن، تتقدم بهم في العمر.
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