محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
"السنجل هو الحل" تحت هذا العنوان يطرح عدد من النجوم والنجمات أغانيهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ استقر كل من إيهاب توفيق ومدحت صالح ورامي صبري على طرح أغانيهم، بينما تبدأ إليسا غدًا الخميس طرح أولى أغاني ألبومها، وهي بعنوان "صاحبة رأي"، من كلمات الشاعر أسامه مصطفى، وألحان سامر أبوطالب.
وحددت شركة روتانا يوم 1 أغسطس، موعدًا لطرح ألبوم إليسا، والذي تعاونت به مع الشعراء والملحنين والموزعين: "بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، أسامة مصطفى، محمد رحيم، رامي جمال "مؤلفا"، محمد مدين، وسام عبدالمنعم، وأحمد عبدالسلام".
من جهتها تستعد شركة مزيكا، لطرح 3 أغانٍ، 2 منها من توزيعها، والأولى للفنان رامي صبري بعنوان "خطيرة"، وهي من ألحانه، وكلمات تامر حسين، وتوزيع المغربي جلال الحمداوي.
والثانية للفنان مدحت صالح، وهي إحدى أغاني ألبومه يكشف عنها خلال أيام، ويقدم الفنان أحمد جمال أحدث أغانيه من إنتاج الشركة.
ومن جهته ينتظر الفنان إيهاب توفيق انتهاء مونتاج كليب أغنيته "هي دنيا"؛ استعدادًا لطرحه أول أيام العيد؛ إهداءً لروح ملحنها الراحل أشرف سالم، وهي من كلمات الشاعر عوض بدوي، وإنتاج إيهاب توفيق.
وعلى الجانب الآخر يستعد المنتج ياسر القصراوي، لطرح كليب أغنية "زحمة الأيام"، وهو آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمي، والملحن أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، ويشارك في غنائه: "حميد الشاعري، مصطفى قمر، هشام عباس، وإيهاب توفيق".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الأضحى| صالح وتوفيق يكتفيان بـ"سنجل" وإليسا تفتتح السباق بـ"صاحبة رأي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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