تراند اليوم : نبيلة عبيد: كورونا رسالة سماوية .. ولابد أن نتعظ

وأضافت في تصريحات لمجلة سيدتي أنا شخصيا أرى أنها رسالة إلهية ربنا أرسلها لنا وهو الوحيد الذي سيوقفها.
وتابعت : أنه لأول مرة يصادفني وباء بالعنف هذا، وليس أي وباء عادي، وليس محلي أو في بلد غير بلدي، بل في العالم كله وفي وقت واحد وبكمية كبيرة، لذا، تعلمت أن نقوم بما ينصحونا والباقي بأمر الله.
وعن تعملها مع الوباء بعد عودتها من لبنان عقب تصوير مسلسل سكر زيادة تقول : قبل وصولي إلى منزلي في مصر وبعد غياب حوالي 3 أشهر ونصف أرسلت وطلبت القيام بتعقيمه، وعندما وصلت أبقيت حقائبي في المدخل وطلبت تعقيمهم قبل صعودي في المصعد، وأي أحد ومن وقت رجوعي من لبنان لم أضع قدماي خارج المنزل ولا نية لي في ذلك.
وأوضحت أن هذا وباء عالمي والمطلوب عدم التجمع وكنت أشيد بالشعب اللبناني والالتزام الشديد، فكنت لا أرى أي أحد في الشارع خلال مرحلة التعبئة العامة التي كانت تفرصها الحكومة، حتى أنا وناديا الجندي وسميحة أيوب لم نكن نزور بعضنا البعض خلال فترة مكوثنا في الفندق.