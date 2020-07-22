إحتفالاً بذكرى 23 يوليو .. هاني شاكر يستعد لحفل روتانا غداً

يطل الفنان الكبير هاني شاكر في حفل مباشر يُبثّ حصريًا عبر منصة "شاهد VIP" مساء غدا الخميس، الموافق 23 يوليو، في تمام الساعة التاسعة. وإستمراراً لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، وتواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية المسرح بدون جمهور، وتواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية ، بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج حفلات الصيف تحت شعار "مكمّلين معاكم"، والتي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي. ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات، مقابلة مع "أمير الغناء العربي" وذلك قبل بدء الحفل.

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