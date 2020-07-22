فيديو .. تامر حسين يكشف عن الكوبلية المحذوف من غريب الحب

كشف الشاعر تامر حسين عن الكوبيلة المحذوف من أغنية غريب الحُب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح تامر حسين قائلًا: كوبلية مانزلش فى أغنية غريب الحُب مين عاش مرتاح .. من بعد حبيبه ماراح Advertisements يذكر أن أغنية غريب الحب من غناء النجم رامي صبري، وكلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

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