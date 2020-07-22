الجمعة .. الأوبرا تنظم أمسية فنية لروائع أغاني ديزني على مسرح النافورة

يقام في الثامنة، مساء الجمعة، الموافق 24 من يوليو حفلًا مميزًا لفرقة "أوبرا القاهرة" تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى على مسرح النافورة بمشاركة عازفة البيانو مايا چيڤينيريا، ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد.

ويتضمن الحفل مختارات من أغانى أفلام ديزنى الشهيرة منها فروزون، سندريلا، علاء الدين، الحديقة السرية، قصر بابل،

الجميلة والوحش، بينوكيو، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها وقت الصيف، حلق بى إلى القمر، ماما، قصة حب، نهر القمر، عودة سورينيتو ووحيدى، أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفى محمد، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، جولي فيظي، أمينة خيرت، جيهان فايد، عمرو مدحت، اسامة على، ليلي إبراهيم، برهان الدين فاروق، أسامة جمال وسلمي الجبالي.



يذكر أن فرقة "أوبرا القاهرة" تكونت رسميًا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة كما شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرة تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.