حميد ومصطفى وإيهاب وهشام ‏ ينتهون من تسجيل زحمة الأيام‏

انتهى نجوم فن الـ 90 حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، من تسجيل أغنية تحمل اسم زحمة الأيام. وتعد أغنية زحمة الأيام هى المرة ‏الأولى التى يجتمع فيها الرباعي فى أغنية إهداء من المطربين الأربعة إلى أرواح الذين افتقدناهم خلال الشهور القليلة الماضية. المرة ‏الأولى التى يجتمع فيها الرباعي فى أغنية إهداء من المطربين الأربعة إلى أرواح الذين افتقدناهم خلال الشهور القليلة الماضية. ‏ويراهن عليها الرباعي بقوة في مشوارهم الغنائي، الذى امتد إلى أكثر من 30 عامًا، وهي من كلمات الراحل سامح العجمي وألحان ‏الراحل أشرف سالم وتوزيع موسيقى نديم الشاعري .‏



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