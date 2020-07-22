انتهاء فيلم موسي بعد ٩ شهور من التصوير

خمسة أيام فقط على الانتهاء من تصوير فيلم موسى للمخرج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وصلاح عبدالله وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي، والذي تدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الذي يجنحنحو دراما الأكشن والإثارة.
وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدًا في أكتوبر الماضي، لكنه توقف التصوير بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي بتصوير المسلسلالوطني الإختيار، وأيضًا في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تمامًا.
فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الانتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهم سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
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