من غير مجاملة .. أحدث أغانى أحمد جمال

أعلن الفنان أحمد جمال عن إسم أحدث أغنياته "من غير مجاملة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
كتب جمال تفاصيل الأغنية قائلاً:"قريباً..من غير مجاملة..كلمات:أمير طعيمة، ألحان:أحمد جمال، توزيع:محمد شفيق"، ولم يحدد موعد طرحها.
يذكر أن جمال قد طرح حديثاً أغنية"حق مش حقك"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واقترب عدد مشاهداتها من 60 ألف مشاهدة، من كلمات:نور الدين محمد، ألحان:أحمد جمال، توزيع :جيزو.
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