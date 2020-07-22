اغانى ديزنى واعمال عالمية على مسرح النافورة بالاوبرا

حفلاً مميزاً لفرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى يقام فى الثامنة مساء الجمعة 24 يوليو على مسرح النافورة بمشاركة عازفة البيانو مايا چيڤينيريا ، ومن اخراج الدكتور عبد الله سعد .



يتضمن البرنامج مختارات من أغانى أفلام ديزنى الشهيرة منها فروزون ، سندريلا ، علاء الدين ، الحديقة السرية ، قصر بابل ،

الجميلة والوحش ، بينوكيو ، الى جانب عدد من الاعمال الغنائية العالمية منها وقت الصيف ، حلق بى الى القمر ، ماما ، قصة حب ، نهر القمر ، عودة سورينيتو ووحيدى .. اداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، جولي فيظي، امينة خيرت، جيهان فايد، عمرو مدحت، اسامة علي، ليلي ابراهيم، برهان الدين فاروق، أسامة جمال وسلمي الجبالي .



يشار ان فرقة اوبرا القاهرة تكونت رسمياً عام 1964 وقدمت العديد من اشهر الاوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها اكثر من 32 رواية اوبرالية شهيرة كما شارك اعضائها فى عروض ضخمة على اكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعد جماهيرة تهتم بالغناء الاوبرالى باعتباره احد ارقى اشكال الفنون .

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