بأغنيتين..أمير طعيمة يعلن مشاركته في ألبوم إليسا الجديد

أعلن الشاعر أمير طعيمة عن مشاركته كتابياً في ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كشف أمير عن أغانيه في الألبوم قائلاً:"قريباً إن شاء الله..إليسا..حبة اهتمام،ألحان:زياد برجي، أنا شبه نسيتك، ألحان:وليد سعد".

يذكر أن أحدث الكتابات الغنائية لـأمير كانت من خلال

أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، والتي حققت أكثر من 12 مليون مشاعدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وحققت الأغنية رواج كبير على مستوى الوطن العربي.