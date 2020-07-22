تراند اليوم : روجينا ياعمري تعجب أي حد – إتفرج

نشرت الفنانة روجينا عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:

ياعمرى – قمر – منورة الدنيا

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وآخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.