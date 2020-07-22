تراند اليوم : 45 مليون دولار أمريكي لـ “ويل سميث” من حلقة اعتراف زوجته بخيانته

كشفت تقارير اعلامية معلومات صادمة عن حلقة برنامج Red Table Talk الذي يعرض “أونلاين” ، وأطلّت به جادا سميث زوجة النجم العالمي ​ويل سميث واعترفت فيه بخيانتها له، اذ ان ويل كسب 45 مليون دولار أميركي من هذه الحلقة الشهيرة التي تضمنت تصريحات جريئة تُكشف للمرّة الأولى واثارت ضجة كبيرة عند الجمهور حول العالم.

وكانت اشارت جادا الى أنه بعد إنفصالها عن زوجها ويل مؤخرا، ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع أوغست، وقد فعلت ذلك لأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها ويل مجدداً، مضيفة: “كنت أشعر بألم شديد، وكنت مكسورة للغاية”.