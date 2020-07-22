تراند اليوم : بالفيديو.. أيتن عامر تحتفل بعيد زواجها بطريقة مختلفه

نشرت الممثلة المصرية ​أيتن عامر مقطع فيديو من حفل زفافها، وذلك احتفالا بعيد زواجها الخامس من مدير التصوير محمد عز العرب.

وعلّقت أيتن على الفيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التوصل الاجتماعي قائلة: ” ٢٢ يوليو احلى فرحة”. في اشارة لتاريخ زواجهما.

ولاقى الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، وقد علّقت الممثلة شيماء سيف بوضعها لرمز قلب.

وكان تعرّض يوسف إبن أيتن عامر لحادث كسر مؤخرا وطلبت أيتن من الجمهور الدعاء له بالشفاء، كاتبة على حسابها الخاص “ادعوا ليوسف حبيبي ربنا يهون عليه الفترة اللي جاية.. كسر في الترقوة والألم لا يحتمل”.