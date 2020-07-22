تراند اليوم : شاهد.. وعد تكشف التطورات الصحية لإبنتها بعد اصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة السعودية وعد ان ابنتها حسناء متعبة حاليا وتعاني من مشكلة في التنفس بسبب اصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت وعد صورة لابنتها على صفحتها الخاصة، وعلّقت قائلة: “يا حبايبي ومتابعيني وأهلي وأصحابي والناس اللي فاجأتني بحبها وسؤالها من أمراء وأميرات وشيوخ وشيخات وكل العالم خير وبركة أشكركم ألف شكر والله لا يضركم”.

وأضافت: “حبيت أقولكم آخر الأخبار لبنتي بعدها بالمستشفى تعبانة عندها مشكلة بالتنفس والحمد لله على كل حال وإن شاء الله ربي يعدي هالمرحلة وأنا استودعتها عند الكريم ويقيني بالله ما يخيب، بس أنا حارق قلبي البعد، هي بأمريكا ولحالها وعندها كورونا وأنا بالبحرين ولا كله ماشي.. الحمد لله على كل حال”.