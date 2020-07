تراند اليوم : شاهد.. وعد تكشف التطورات الصحية لإبنتها بعد اصابتها بفيروس كورونا

View this post on Instagram

ياحبايبي ومتابعيني واهلي واصحابي والناس اللي فجأتني بحبها وسؤالهامن امراء واميرات وشيوخ وشيخات وكل العالم خير وبركه اشكركم الف شكر والله لايضركم بس حبيت اقلكم اخر الاخبار لبنتي بعدها بالمستشفي تعبانه عندها مشكله بالتنفس والحمد لله علي كل حال وان شاء الله ربي بيعدي هالمرحله وانا مستودعتها عند الكريم ويقيني بالله ماحيخيب .بس انا حارق قلبي البعد هي بامريكا ولحالها وعندها كروناوانا بالبحرين ولا كله ماشي ❤️الحمدلله علي كل حال