تراند اليوم : شاهد.. وعد تكشف التطورات الصحية لإبنتها بعد اصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة السعودية وعد ان ابنتها حسناء متعبة حاليا وتعاني من مشكلة في التنفس بسبب اصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت وعد صورة لابنتها على صفحتها الخاصة، وعلّقت قائلة: “يا حبايبي ومتابعيني وأهلي وأصحابي والناس اللي فاجأتني بحبها وسؤالها من أمراء وأميرات وشيوخ وشيخات وكل العالم خير وبركة أشكركم ألف شكر والله لا يضركم”.
وأضافت: “حبيت أقولكم آخر الأخبار لبنتي بعدها بالمستشفى تعبانة عندها مشكلة بالتنفس والحمد لله على كل حال وإن شاء الله ربي يعدي هالمرحلة وأنا استودعتها عند الكريم ويقيني بالله ما يخيب، بس أنا حارق قلبي البعد، هي بأمريكا ولحالها وعندها كورونا وأنا بالبحرين ولا كله ماشي.. الحمد لله على كل حال”.
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ياحبايبي ومتابعيني واهلي واصحابي والناس اللي فجأتني بحبها وسؤالهامن امراء واميرات وشيوخ وشيخات وكل العالم خير وبركه اشكركم الف شكر والله لايضركم بس حبيت اقلكم اخر الاخبار لبنتي بعدها بالمستشفي تعبانه عندها مشكله بالتنفس والحمد لله علي كل حال وان شاء الله ربي بيعدي هالمرحله وانا مستودعتها عند الكريم ويقيني بالله ماحيخيب .بس انا حارق قلبي البعد هي بامريكا ولحالها وعندها كروناوانا بالبحرين ولا كله ماشي ❤️الحمدلله علي كل حال