تراند اليوم : من هي بطلة فرقة محمود رضا الإستعراضية ؟ – صور

استقبلت الفنانة فريدة فهمى الدكتورة ايناس عبد الدايم فى منزلها وذلك خلال زيارتها مع الدكتور خالد جلال حيث تحتفى وزارة الثقافة بالفنانة.

وجاء ذلك بعد رحيل الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا الاستعراضية والتى كانت فريدة بطلة الفرقة.

وتحدثت فريدة خلال اللقاء مع ايناس عبد الدايم وخالد جلال عن فرقة رضا وكيف كانت سفيرة للفن المصرى فى عديد من الدول العربية والمحلية.

وكشفت هذه الزيارة عن احدث ظهور للفنانة فريدة فهمى والتى تم تكريمها فى عدد من المهرجانات ولعل ابرزه مؤخرا مهرجان الاقصر للسينما الاوروربية.

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كما جاءت هذه الزيارة بعد ايام قليلة من رحيل مؤسس الفرقة الفنان محمود رضا الذى رحل عن عمر يناهز 90 عاما.