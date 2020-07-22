شيماء سبت تتعرض للتنمر

رنا صلاح الدين - بعدما احتفلت مؤخرا بعد قران شقيقتها الصغرى أبرار سبت، تعرضت الفنانة البحرينية شيماء سبت للتنمر من أحد متابعيها.

الفنانة البحرينية كشفت أن أحد المتابعين علق لها قائلا: "كبرتِ"، لتعبر عن استغرابها الشديد من هذا التعليق، حيث أن كل الناس يكبرون.

شيماء سخرت من هذا المتابع، وتسائلت عما إذا كان بكامل قواه العقلية، حيث أن التقدم في السن أمر طبيعي.

وكشفت أنها بدأت التمثيل منذ كانت في سن الثامنة وأنها بلغت حالياً نهاية الثلاثينات، لذا فأن التغيير في شكلها أمر طبيعي.

شيماء سبت

وأضافت أنها خضعت لعملية تكميم للتخلص من السمنة، حيث أنها حريصة على الاهتمام بشكلها وصحتها من خلال الفيلر والبوتوكس، ودعت متابعيها إلى تناول كمية معتدلة من الطعام إلى جانب الفيتامينات لتجنب أخطار السمنة.

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وكانت شيماء سبت قد احتفلت مؤخرا بعقد قران شقيقتها الصغرى أبرار سبت، ووجهت تهنئة لها على حسابها على "انستجرام"، بقولها: "((الـحَمْدُ للـهِ الَّذِي بِنِعْمَتهِ تَتِمُّ الصَّالِـحَاتُ)) الف الف مبروك خطوبة اختي الحبيبة “ابرار” يا فرحتي وقرة عيني فلقد تم عقد قرانها".

وتابعت: "اللهم لك الحمد قد أدمعت عيني فرحاً وأطربت جوارحي بفضل بركات الرحمن يا صغيرتي قد كبرت فأصبحت فتاة ناضجة فأسعد قلبي".

وأضافت: "يا اختي وحبيبتي أسعدك الله وبارك لك في أيامك وجعلك أسعد مخلوقات الارض الف مبروك الخطوبة واتمنى لكم التوفيق في حياتكم دائما أميره الأميرات “ابرار” الف مبروك الخطوبة وبارك الله لكما وجمع بينكما على خير والسعادة ما شاءالله لا قوة الا بالله الله يتمم لها على خير ويسخره لها".