الفنان يوسف خير يكشف تعرضه للتحرش

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رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري شريف خير الله، عن تعرضه للتحرش من قبل سيدة عبر السوشيال ميديا، معرباً عن استيائه الشديد مما تعرض له.
شريف خير الله، نشر عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" صورة لتلك السيدة وعلق عليها قائلا: "الست دي بتتحرش بي.. ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان ابعدوا عني".
لكن هذا البوست عرض الفنان شريف خير الله إلى بعض الانتقادات من قبل متابعيه على "فيسبوك"، ما دفعه إلى حذف المنشور على الرغم من تأكيده أن هذه السيدة تسببت في خلق مشاكل في بيته.
وقال في منشور آخر: "مسحت البوست بتاع الست اللي عملالي مشاكل في بيتي عشان صعبانة عليكم وأنا اللي حاصلي مشاكل بسببها غلطان.. حاجة غريبة لو واحدة هي اللي بيتحرش بيها راجل كنتم لعنتم سلاسفيلوا".
شريف خير الله
يذكر أن الفنان شريف خير الله شارك مؤخراً في مسلسل "النهاية" الذي عرض رمضان الماضي كضيف شرف مع يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي، وتدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.
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