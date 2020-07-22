الكشف عن هوية عريس أبرار سبت الذي حاولت إخفائه عن الجميع.. صور

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة البحرينية أبرار سبت جمهورها مؤخرا، وأعلنت احتفالها بعقد قرانها.

الفنانة البحرينية نشرت صورة جمعتها بعريسها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، لكنها حرصت على عدم الكشف عن وجهه أو هويته.

عدد من التقارير الصحفية كشفت عن هوية عريس أبرار، حيث أكدت أنه لاعب كرة القدم البحريني محمد الطيب العلوي، وهو يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى النجمة البحريني في مركز المهاجم من 2016 كما يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم.

وكانت الفنانة البحرينية أبرار سبت قد نشرت مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها برفقة عريسها دون أن تكشف عن وجهه.

Advertisements

أبرار أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: " I said yeeeeees.. الحمدلله يارب كان ودي احتفل بعقد قراني مع اهلي واحبابي لكن بسبب جائحة #كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة".

الفنانة البحرينية أضافت: "وشكر خاص لأخي العزيز #محمد_فيفد على توليه مهمة الاحتفالية على طريقته الخاصه بـ فوتو شوت.. ما شاء الله".

أبرار شاركت جمهورها بمقطع فيديو من كواليس الحفل، وعلقت قائلة: " My Engagement I said yeeeeeeeees.. شكراً من القلب لجعل يومي أجمل.. اللهم اجعله لي كما احب واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب".