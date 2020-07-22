آمبر هيرد تتهم جوني ديب بإلقاء زجاجات الخمر عليها "مثل القنابل"

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"الخليج 365" من بيروت: يحتدم الصراع وتتوالى الإتهامات المتبادلة بين أمبر هيرد وجوني ديب، مع إستمرار الاستماع لشهادات الطرفين في قضية التشهير التي رفعها الممثل الأميركي ضد صحيفة ذي صن البريطانية.

هيرد نفت يوم الأربعاء قطع طرف إصبع زوجها السابق الممثل جوني ديب أثناء شجار عنيف قائلة إن نجم هوليوود كان يلقي الزجاجات عليها ”مثل القنابل“.

وتدلي هيرد بشهادتها أمام المحكمة العليا في لندن لليوم الثالث على التوالي لصالح صحيفة صن البريطانية التي يقاضيها ديب ويتهمها بالتشهير بعد أن نعتته بأنه ”ضارب زوجته“ في مقال في 2018.

وسئلت الممثلة عن واقعة في أستراليا في مارس آذار 2015 تقول إنها تعرضت خلالها لمعاناة احتجازها كرهينة لمدة ثلاثة أيام.

واتهمت هيرد زوجها السابق بالإيذاء البدني في أكثر من 14 مناسبة.

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ويقول ديب إن طرف إصبعه قطع أثناء شجار مع هيرد (34 عاما) عندما رشقته بزجاجة فودكا كبيرة أصابت يده.

وقالت هيرد ”ألقيت أشياء فقط لأتمكن من الفرار منه عندما كان يضربني“.

وقالت إنها أخذت زجاجة كان يشرب منها وهشمتها على الأرض مما أثار رد فعل غاضب منه. فأمسك بزجاجات وبدأ في إلقائها.

وقالت إلينور لوز محامية ديب إن ادعاء هيرد بأن ديب قطع إصبعه عندما حطم هاتفا على الجدار وواصل ضربها محض كذب.

واتهمت المحامية هيرد بإطفاء سيجارة في خد ديب.

ومن المقرر أن تستكمل المحاكمة الأسبوع المقبل لكن ليس من المتوقع صدور حكم على الفور.