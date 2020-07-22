الفيلم الجنوب أفريقي "عزباء جدًا" يجد طريقه للعرض على Netflix

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد شبكة نتفليكس لعرض الفيلم الكوميدي الرومانسي المشوّق القادم من جنوب أفريقيا "عزباء جدًا".

يقدّم هذا الفيلم أسماء مشهورة مثل "فولو موغوفاني" و"تومي موراكي" و"بوهانغ مويكو" و"يوندا توماس"، وسيتوفر يوم الجمعة بتاريخ 31 يوليو 2020 لمشتركي المنصة في جميع أنحاء العالم.

تدور أحداثه في "جوهانسبرغ" في جنوب أفريقيا، حيث يروي قصّة "دينيو" (فولو موغوفاني) التي تفضّل العلاقات الطويلة والمستقرّة وهي تتنقّل في عالم المواعدة المعاصر مع صديقتها المقرّبة وشريكتها اللعوب "نوني" (تومي موراكي)، والتي تخشى الالتزام بكل أشكاله.

وتبدأ "دينيو" في اكتشاف ما تريده في الحياة والحبّ، حين تلتقي بـ"لونغا" (بوهانغ مويكو) والذي يبدو أنه رجل أحلامها، في الوقت الذي تكشف فيه "نوني" عن قصّتها مع "ماكس" (يوندا توماس)، صاحب الحانة وصاحب القلب الذهبي. تُظهر المغامرات الكوميدية الرائعة بين "دينيو" و"نوني" مدى أهمية الصداقات المتينة.

أنتج هذا الفيلم الجديد الأخوة المشهورون "شيبو" و"ريتابيلي" و"كاتليهو راماباكيلا" من Burnt Onion للإنتاج، وهو جزء من استراتيجية Netflix التي تهدف إلى توصيل الأصوات والقصص الأفريقية للجمهور العالمي.

لذا فيلم "عزباء جدًا"، وهو من مخرجات Emerging Black Filmmakers Transformation Fund الذي أسّسته كل من "مؤسسة جنوب أفريقيا الوطنية للسينما والفيديو" و"وزارة التجارة والصناعة" و"مؤسسة التنمية الصناعية"، جزءًا من قائمة أفلام Netflix الأفريقية المتنامية.

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وقال المنتجان والمخرجان المساعدان "ريتابيلي" و"كاتليهو راماباكيلا": "نحن متحمّسون لنيل هذه الفرصة لمشاركة Netflix في عرض أحدث مشاريعنا للعالم، وكوننا شركة إنتاج مُحنَّكة، فنحن نستمتع بهذه المغامرة الجديدة لنتوسّع بشركتنا خارج أفريقيا إلى العالم. لقد حان الوقت حقًا لأفريقيا أن تملك صوتها، ويُشرِّفنا أن نكون جزءًا من هذه الحركة المهمة".

يمثّل عنوان الفيلم دعم الإبداع الأفريقي المعروض على Netflix والمُستثمَر في صناعة الإنتاج المحلي. حيث تعود "تومي موراكي" إلى شاشات Netflix كأول أنثى أفريقية لديها عرضها الكوميدي الارتجاليّ الخاصّ، والذي يتوافق مع الموضوعات المقدّمة في فيلم "عزباء جدًا"، إذ يشجّع النساء ذوات البشرة السمراء على اكتشاف هذا العالم الحديث والمليء بالحياة والحُب.

ويأتي هذا العرض على Netflix في الوقت المناسب أيضًا، إذ يتزامن مع حلول "شهر المرأة"، حيث تحتفل دولة جنوب أفريقيا في التاسع من أغسطس بـ"يوم المرأة" السنويّ.

قام مدير الترخيص والإنتاج المشترك في Netflix في أفريقيا "بين إيماديسون" بخطوات متقدّمة، وذلك بإضافة مجموعة متنوّعة من العناوين المرخّصة والمشوّقة من القارّة الأفريقية.

وصرّح "إيماديسون" قائلًا: "كل عنوان محليّ عالي الجودة نمنحه ترخيصًا، يقرّبنا من هدفنا في جعل Netflix موطنًا لأفضل محتوى أفريقي لأعضائنا" ، ويضيف أيضًا: "حصولنا على فيلم "عزباء جدًا" من Indigenous Film Distribution لا يسهم فقط في تطوير التنوّع وتعدّد التصنيفات وجودة المحتوى الأفريقي في الخدمة فحسب، بل ويُظهر أيضًا الفرص المتاحة لصنّاع المحتوى في أنحاء القارّة للتعاون معنا في نقل محتوى عالي الجودة للجمهور العالمي".

يمكن لمحبّي الأفلام الكوميدية الرومانسية حول العالم، في يوم إطلاق العرض في 31 من شهر يوليو، مشاهدة فيلم "عزباء جدًا" في حفلة مشاهدة افتراضية ضخمة. وسيشارك أبطال الفيلم "فولو" و"تومي" و"بوهانغ" و"يوندا" إلى جانب بقية النجوم في الاحتفال، حيث يُحيّي العالم امتياز أصحاب البشرة السمراء.