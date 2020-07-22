البدء باختيار نجوم مسلسل House of the Dragon

"الخليج 365": بدأت شبكة HBO مرحلة اختيار الممثلين الذي سيشاركون في مسلسل House of the Dragon المشتق من المسلسل الفانتازى العالمي صراع العروش Game of thrones.
وأكدت مصادر لمجلة إنترتينمنت ويكلي أن الشبكة التلفزيونية بدأت أولى خطواتها نحو تنفيذ ذلك المسلسل الجديد الذي طال انتظاره، والمصنف فنياً على أنه "بادئة"، حيث تسبق قصته العمل الأصلي، من خلال تركيزه على الأحداث السابقة لأحداث العمل الأصلي.
وقالت المجلة إن فكرة المسلسل الجديد مستوحاة من كتاب "النار والدم / Fire & Blood" الخيالي للكاتب الأميركي، جورج آر. آر. مارتن، وينتظر أن تنتج منه الشركة 10 حلقات.
وعلى الرغم من عدم خروج أي معلومات رسمية حتى الآن عن أسماء الفنانين المرشحين للمشاركة في المسلسل، لكن هناك تكهنات كثيرة عن الشخصيات الرئيسية المحتمل اختيارها بناءً على كتاب مارتن، الذي يغطي حقبة امتدت على مدار 150 عاماً، وشهدت سقوط وصعود العديد من القادة في ويستروس، ولهذا ليس من الواضح أي من الشخصيات وأي فترة زمنية سيتمحور حولها المسلسل، وهو ما سيتضح لاحقاً.
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