نجوى إبراهيم تتعرض لإصابة

رنا صلاح الدين - كشف الإعلامي المصري وائل الإبراشي، عن إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم، في قدمها، وذلك أثناء عمل "بروفات"، لتقديم الحلقة الاستثنائية التي عرضت يوم الثلاثاء 21 يوليو، من برنامج "التاسعة"، احتفالًا بمرور 60 عاماً على إنشاء التلفزيون المصري.

الإعلامي المصري أضاف، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن نجوى إبراهيم أصرت على مواصلة تقديم الحلقة رغم الآلام التي تشعر بها.

نجوى إبراهيم علقت على كلام الإبراشي، حيث قالت مازحة: "ألم إيه ده شرخ وكدمة ورجلي بقت كدا كدا".

الإعلامية المصرية عبرت خلال الحلقة، عن سعادتها الشديدة بمرور 60 عامًا على إنشاء التليفزيون المصرى، ووصفت "ماسبيرو" بأنه عقل وقلب مصر والمصريين.

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وأضافت: "أنا مخضوضة واتخطفت لكن مبسوطة جدًا لأننا أمام تاريخ كبير للتليفزيون المصرى".

ومن ناحية أخرى، أكدت أنها رغم ما حققته فى حياتها من نجاحات مهنية، لكنها ما زالت تعمل على تطوير قدراتها حتى الآن، قائلة: "أنا حتى الآن بعمل سي في وبتعلم، فمن يتوقف عن التطوير توقفت حياته المهنية".

كما مازحت وائل الإبراشي على الهواء، بقولها: "خليني أرحب بالمشاهدين وأقول الاسم الحركي لوائل الإبراشي، وهو وائل حريقة"، فرد الإعلامي قائلًا: "أنا مش بزعل منه على الإطلاق وجايب معايا الكبريت".

وتحدثت نجوى إبراهيم، خلال الحلقة، عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفتها بأنها أصبحت في منتهى القسوة، لافتة إلى أن الشباب الذين يتكلمون بطريقة التنمر والتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي يختبئون، وليست لديهم الجرأة لكشف هوياتهم.

نجوى ابراهيم