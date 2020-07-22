كم بلغ سعر إطلالة درة في أحدث ظهور لها؟.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بطلّة عفوية، وحرصت من خلالها على توصيل رسالة إيجابية تحث من خلالها على التمسك بالأمل.

درة تألقت في الصور بـ «لوك» كاجول مميز، حيث ارتدت "تي شيرت" أبيض مزين برسم كبير، وبنطلون جينز من علامة Pinko، وتميز بقصته الفريدة وبخصره العالي الذي أظهر تناسق قوام الفنانة، ويبلغ سعره 235 دولاراً أميركياً.

درة

الفنانة التونسية ظهرت كفتاة عشرينية بطلّة تشع حيوية وجاذبية،، تقف خلف باب، وتحمل حقيبة سفر، وارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «افتح الباب.. قد يقودك إلى مكان لم تتوقعه أبدًا.. عندما تغلق الحياة بابًا، ما عليك سوى فتحه مرة أخرى».

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درة

يُذكر أن آخر أعمال درة السينمائية كان فيلم «يوم وليلة»، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، في الوقت الذي تجهز فيه لتصوير فيلمها الجديد «الكاهن» الذي تشارك في بطولته أمام هاني سلامة ومحمد ممدوح، وغيرهما، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

درة

وعلى جانب الدراما، شاركت درة في سباق رمضان 2020 بمسلسل "الحرملك 2"، وهو مسلسل سوري لبناني تاريخي يحكي عن الحقبة ‏التي كان يعيش فيها العثمانيين، وتطرقت أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس ‏الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية‎.‎