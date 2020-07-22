وفاة جدة الفنانة منة عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الفنانة منة عرفة خبر وفاة جدتها عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي، أرجو الدعاء لها". منة عرفة شاركت مؤخرا المطرب حمادة هلال في تصوير كليب غنائي

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