محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع تويتر اليوم، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الهضبة أثناء تصوير كليب جديد بشارع المعز. وكتب أحدهم:" تخيل تصحى من النوم تقف في البلكونة تلاقي عمرو دياب تحت بيتك بيصور كليب مع دينا الشربيني". Advertisements وأوضح آخر:" من تصوير كليب عمرو دياب من شارع المعز". وأصدر عمرو دياب ألبومه "سهران" مؤخرَا، وضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو- عمرو دياب في شارع المعز.. ومتابع: تخيل تصحى تلاقيه تحت بيتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.