بالفيديو.. أيمن الذهبي ينفي خيانته لـ"أصالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر المنتج أيمن الذهبي في مقطع فيديو، يكشف حقيقة ما تم تداوله حول سبب انفصاله عن الفنانة أصالة، والذي أرجعه البعض لخيانته لها بالتزامن مع عرض كليب "آسفة".

وقال أيمن الذهبي" غير صحيح فهو من اختار كلمات أغنية "آسفة"

تابع: "ليس من المعقول أن أخون زوجتي في منزلها في توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة أثناء زيارتها لـ" السوبر ماركت" ".

وأضاف: "مثل سامحتك انا اللي عملتها لأصالة لما كنا بشهر العسل بردو ركبوها انها عملتها عشان مشكلة بيننا وكذلك تخلل الـ15 عاما الكثير من النجاحات والألبومات".

أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان مؤخرا بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي