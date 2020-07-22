خالد الكمار عن موسيقى"صاحب المقام": درامية خفيفة.. لها طابع روحاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بين بريطانيا ومصر تنقل المؤلف الموسيقي خالد الكمار؛ لوضع وتسجيل موسيقى وأغاني فيلم "صاحب المقام"، الذي يعد أول عمل سينمائي عربي ومصري، يعرض على المنصات الإليكترونية قبل طرحه بدور العرض، وتقوم ببطولته الفنانة يسرا بمشاركة آسر ياسين وبيومي فؤاد.

المؤلف الموسيقي خالد الكمار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تحمست للعمل بالفيلم بعد مكالمة من محمد العدل مخرج الفيلم، حيث أراه واحدًا من أهم مخرجي هذا الجيل، وأعماله سواء السينمائية أو التليفزيونية لاقت نجاحًا كبيرًا، وزاد اهتمامي لأن الفيلم بطولة الفنانة يسرا، وهو واحد من أحلامي".

وتابع: "بدأت قراءة السيناريو، وأحببت الفكرة، ورغم تخوفي من أن تكون المشاهد محملة بأفكار إبراهيم عيسى (كما كان الحال في فيلم "الضيف" مثلاً)، إلا أنني وجدت (صاحب المقام)، يكاد يخلو تمامًا من هذا النوع من المشاهد، وفي مرحلة التأليف الموسيقي اعتمدت على إبراز رحلة البطل (آسر ياسين) الشخصية، فهو شخص بعيد كل البعد عن الروحانية، ومنغمس تمامًا في عمله، وهكذا كانت موسيقى الأجزاء الأولى من الفيلم.

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وبالتدريج تزداد الموسيقى روحانية، وراعيت أيضا أن الفيلم ذو طابع درامي خفيف، حتى في أكثر مشاهد الفيلم حزنًا، تعمدت أن تحد الموسيقى من حدة المشاهد؛ ليكون العمل كله متسقًا مع روح الدراما الخفيفة".

الكمار أضاف: "سجلت الموسيقى، كعادتي، بين لندن ومصر. وتعاونت مع عازفين عالميين، وانتهيت بالقاهرة؛ الأغاني الصوفية، وسعدت بالتعاون في بعض مقاطع الموسيقى والأغاني مع وائل الفشني، الذي أعتبره من مفاجآت الفيلم بظهوره أيضا ممثلًا".

فيلم "صاحب المقام" بطولة: "يسرا، آسر ياسين، بيومي فؤاد، أمينة خليل، ريهام عبدالغفور، ويشهد ظهور الفنان الراحل إبراهيم نصر، وهو تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل"