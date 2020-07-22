أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"عبد الرحمن أبو زهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أكد الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة مستقرة. ونفي في تصريحات خاصة لمصراوي ما تردد عن نقل الفنان الكبير للمستشفى". Advertisements وأضاف:" الأستاذ عبد الرحمن بخير وحالته الصحية جيدة جدا وهو في منزله". وأوضح: "الفنان الكبير يحتاج فقط للراحة نتيجة لتعرضه لبعض الإرهاق وشعر ببعض الدوار" يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة أعلن مؤخرًا أنه يعاني من الاكتئاب نتيجة تجاهل صناع الفن لموهبته وتاريخه.

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