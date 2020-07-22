رمضان ينشر بوستر مسلسله:" موسى إن شاء الله يليق بالجمهور العظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر النجم محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "بوستر مبدئي" لمسلسله الجديد. وكتب: "موسى.. مسلسل رمضان2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم".واستكمل:" إنتاج تامر مرسي وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة". وأعلن رمضان تراجعه عن تقديم مسلسل " الإمبراطور" عن النجم أحمد زكي وتأليف بشير الديك، وأكد أن العمل تم تأجيله لحين التفاوض مع الورثة

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