تراند اليوم : رد فعل مفاجئ من "كاني وست" بعد إعلانه عزمه تطليق "كيم كارداشيان"

حذف مغني الراب، كاني ويست تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" في وقت مبكر صباح الأربعاء، قال فيها إنه يسعى للطلاق من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وكتب ويست في التغريدة دون الكشف عن تفاصيل "أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون".

وقالت وكالة "رويترز"، إنه لم يرد ممثل عن كارداشيان بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقًا.

ونشر ويست في وقت متأخر من مساء الاثنين سلسلة تغريدات مُسحت أيضًا في وقت لاحق قال فيها إن زوجته تحاول عزله استنادا لأسباب طبية، وشبّه نفسه بالزعيم الإفريقي نيسلون مانديلا.

وجاء ذلك بعد يوم من تدشين وست حملته الرئاسية بتجمع انتخابي شابه سوء التنظيم في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا. وأعلن خلال الفعالية وهو دامع العينين عن قرار قال إنه اتخذه مع زوجته كارداشيان بعدم إسقاط حملها.

وأثار ويست (43 عامًا)، الذي كان من أنصار الرئيس دونالد ترامب، حيرة الناخبين بشأن ما إذا كانت حملته حقيقية أم مجرد حيلة دعائية للمساعدة في بيع ألبومات أو سلع.