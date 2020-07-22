تراند اليوم : فديو صادم| نجمة "ستار أكاديمي" تتعرض للضرب المبرح

اتهمت المطربة التونسية أماني السويسي، نجمة برنامج "ستار أكاديمي" متعهد حفلات بالاعتداء عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما.

وظهرت أماني في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وبها آثار كدمات في وجهها في المستشفى، إثر تعرضها للضرب على يد متعهد حفلات يدعى سفيان.

وقالت نجمة "ستار اكاديمي" إن متعهد الحفلات هاجمها في مكتبه وانهال بالضرب على رأسها بعنف، بعد أن طالبته بمستحقاتها المالية.

وأشارت في مقابلة إذاعية إلى أنها لم تتصور تعرضها لهذا الموقف لانها بعيدة عن هذه الامور، لافتة إلى أنها طالبته بحقوقها المادية بعدما طلب منها نسبة 75 % من حقها وهو ما كانت ترفضه.

وذكرت "أماني" أنها ستقدم شكوى بحقها وستعرض على الطب الشرعي لاستكمال القضية.