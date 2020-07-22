نبيلة عبيد تردّ عبر "الخليج 365" على من اتهم "سكر زيادة" بالعمل الفاشل وتكشف تأخر اجتماعها مع ناديا الجندي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:42 مساءً - عند الاتصال بـ نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد بعد عودتها إلى بلدها لإجراء مقابلة معها، نوّهت في بداية الحديث بتعاطي الشعب اللبناني وجديته مع موضوع "كورونا"، معبرة عن "اسفها لعودة

ارتفاع عدد الحالات من جديد ، ثم قالت مع ضحكتها المعهودة: "أعتذر منك دخلتعلى طول في موضوع كورونا".

نبيلة عبيد



في حوارنا مع نبيلة تطرقنا إلى مسلسلها الأخير "سكر زيادة" الذي عرض في رمضان الفائت، وماذا تقول عن علاقتها بـ ناديا الجندي المنافسة الشرسة لها، وكيف تردّ على من اتهم العمل بالفاشل وهل غامرت بمشاركتها به، اضافة الى ابداء رأيها بالدراما اللبنانية والسورية. اليكم نص الحوار:



علمنا أنه كان لديك خوف كبير من موضوع كورونا؟

آه طبعاً، أنا قبل وصولي إلى منزلي في مصر وبعد غياب حوالي 3 أشهر ونصف أرسلت وطلبت القيام بتعقيمه، وعندما وصلت أبقيت حقائبي في المدخل وطلبت تعقيمهم قبل صعودي في المصعد، وأي أحد ومن وقت رجوعي من لبنان لم أضع قدماي خارج المنزل ولا نية لي في ذلك.

وتابعت: "هذا وباء عالمي والمطلوب عدم التجمع وكنت أشيد بالشعب اللبناني والالتزام الشديد، فكنت لا أرى أي أحد في الشارع خلال مرحلة التعبئة العامة التي كانت تفرصها الحكومة، حتى أنا وناديا الجندي وسميحة أيوب لم نكن نزور بعضنا البعض خلال فترة مكوثنا في الفندق".



الله وحده سيوقف "كورونا"

نبيلة عبيد



ما الذي تعلمته نبيلة من فترة كورونا؟

تعلمت انه أول مرة يصادفني وباء بالعنف هذا، وليس أي وباء عادي، وليس محلي أو في بلد غير بلدي، بل في العالم كله وفي وقت واحد وبكمية كبيرة، لذا، تعلمت أن نقوم بما ينصحونا والباقي بأمر الله".

وتابعت: "فعلا ربما هذه رسالة سماوية من الله للعالم كي تتعظ قليلاً، وهناك من الكثير ممن قام بجردة حساب، راجع فيها نفسه، وأنا شخصيا أرى أنها رسالة الهية ربنا أرسلها لنا وهو الوحيد الذي سيوقفها أيضًا.

هل كانت مغامرة من نبيلة عبيد اختيارها لنص كوميدي عندما قررت العودة إلى الدراما؟

لا بالعكس، أنا كنت سعيدة بالورق وبالشخصية وأحببتها بصراحة، لأنها تحتوي على شيء مني، حتى وأنا أكلمك تشعر أن هناك بعض الشيء من "كريمة" (الشخصية التي لعبت دورها نبيلة في "سكر زيادة".

وأضافت: "يعني أبقى سعيدة عندما أكلم أحد من أصحابي ولديه حفيد صغير ويناديني "كريمة"، فعلا هذه شخصية ظريفة انطبعت صورتها حتى لدى الأطفال".

هالة فاخر وسميحة أيوب



وأوضحت نبيلة أنه "عندما قرأت النص شعرت أنها قريبة مني، واستخدمت ضحكتي في الحياة وهي امضاء وتوقيع خاص لـ نبيلة (تضحك)، كذلك قمت باستخدام "oh la la " وأيضاً استعملت كلمة "BYE" وهي كلمة أقولها بعد كل مكالمة هاتفية".

وأضافت: "يمكنك القول أنني استخدمت ما استعملته في حياتي الطبيعية وطبقت هذا على هذا والمخرج قال لي: "عاوزيك تفكي وعندما فكيت وأخذت على الديكور وعلى مدام ناديا وسميحة وأخذت على الجميع بدأت أتكلم هنا بشكل طبيعي ، وكنا ننتظر بعضنا البعض عـ "الكوع" على قول اللبنانيين، فأحببت جدا شخصية "كريمة".



شخصية "كريمة" لايت



أول مسلسل لك في التلفزيون كان باسم "العمة نور" من اكثر من 15 سنة (2003) كان ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية.. واخر مسلسل "كيد النسا" كان أيضا فيه شيء من الكوميديا.. هل ترتاحين مؤخرا إلى هذا النوع من الأعمال أكثر من غيره بعد عشرات وعشرات الأعمال الجادة التي حملت قضايا مهمة في السينما؟

العمة نور من الأعمال التي أحبها جداً كان عملاً "لايت"، و "كيد النسا" كان شخصية بلدي وفي وسط الكوميديات الموجودين وكي يقنعني الكاتب بدور "حلاوتهم" قال لي أن حلاوتهم هي الأساس، فعندما أقنعي به ابن مصطفى حرم رأيت بهذا الدور حاجة ظريفة ودمها خفيف فقمت بها على طول".

وتابعت: "بعدها قمت بـ "البوابة الثانية" ولفت نظري شخصية كريمة انها شخصية لايت ودمها خفيف.

مشهد لـ نبيلة من "سكر زيادة"



هل تخوفت من فكرة أن المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتم تعريبه لما قد يجعله في وضع مقارنة مع golden girls؟

أبداً، أنا أولاً لم أشاهد الـ Golden Girls" وعندما قالوا أن هذا مأخوذ من فورمات أجنبي قلت "ok" (تضحك)، وبصراحة لم أشاهد النسخة الأجنبية ولم أقرأة بل أخذت الورق ونفذت الشخصية مثلما هي مكتوبة وكما شعرت بها.



كيف وجدت التعاون الأول مع المخرج وائل إحسان؟

كأول مرة هو مخرج كوميدي، وشيطان الكوميديا موجود في داخله ويوجه به الضيوف الكوميديات الذين أتوا وشاركونا كل الحلقات.

هو ناجح جداً وما يقوم به لـ أحمد حلمي في أعماله كوميديا دمها خفيف.



لم اشترط مشاركة أي ضيف شرف

ناديا الجندي ونبيلة عبيد مع أحمد السقا



المسلسل يعتمد على ظهور الكثير من النجوم كضيوف شرف .. هل كان لك أي اقتراحات لأحد منهم ؟

لا والله أبداً، لم أشترط أي اسم بل كانوا يأتون بالأشخاص المناسبين، وتعسر وصول مشاركة عدد كبير من النجوم الذي كان يفترض بهم أن يشاركونا العمل بسبب تسكير المطارات.



هل كثرة ضيوف الشرف كانت مؤذية للعمل؟

لا بالعكس بل كانت تضيف جواً من الكوميديا التي تصدر منهم ، فأغلب من شاركونا كانوا ينتمون الى عالم الكوميديا.

حدثينا عن أجواء التصوير في لبنان خاصة أن الكورونا كانت سبباً في تعطيل الكثير من الأعمال؟

كان هناك تركيز كبير في العمل، كون التجربة جديدة وموجودة في وطن ثان، ولكن لم أشعر أنني في بلد أو وطن آخر، بل شعرت أنني في بلدي الثاني.

وتابعت: "كنت أرى المظاهرات في الشوارع وأقول هذا لا ينفع لبلد مثل لبنان، لأن الشعب اللبناني شعب يحب الفرح والحياة، وأنا أكثر واحدة عشت في لبنان وكنت أمكث لفترات ومتأثرة بهذا البلد وبشعبه دخلنا الى التصوير، وأخذنا الموضوع بجدية كي ننجز وننهي التصوير قبل رمضان.



"سكر زيادة" كان ملاذا للناس



وتابعت: "المنتج صادق الصباح لم يكن يشعرنا أننا في الغربة وبعيدون عن بلدنا عندما يمرض أي شخص يأخذه الى أفضل المستشفيات وكنا نأخذ حذرنا الكلي خلال فترة التصوير وقت "كورونا".



وأضافت: "جلسنا باقي أيامنا في الاوتيل لغاية ما سمح لنا بالعودة إلى مصر، وكنا نشعر أننا قمنا بعمل خفيف، وتعليقات الناس كانت تشيد بأننا خففنا عليهم الجلوس في منازلهم".

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مشهد من مسلسل "سكر زيادة"



كما لا ننسى نانسي عجرم بالأغنية البديعة، فكانت فكرة المخرج أن تكون الغنوة قديمة واختار هو الملحن حتى تم اختيار صور قديمة، وكانت الفكرة روعة ومختلفة وسط المسلسلات الثانية الموجودة، والموسيقى "أوريجينال" وتعطيك حب الحياة وتجهلك تنسى أنك كبرت.



أغنية نانسي عجرم تعطيك الأمل



ما الهدف من مسلسل "سكر زيادة"؟

الهدف من المسلسل أن تفكر أنك لم تكبر، بل عليك أن تحب الحياة ولا تحسب الأرقام وأغنية نانسي مكتوبة بدقة وتعطيك أمل في الحياة والحياة حلوة ولتعشها في حلوها ومرها وعمرو مصطفى هو من قام بتلحينها طبعاً والكلمات تعبر عن الموضوع الذي نقصده والرسالة التي نريدها والحياة عيشها ما "تحسبش فيها كم يوم"، ومن الجميل أن تصل هذه الرسالة الى الجمهور .



اجتماعي مع ناديا أتى في وقته

ناديا الجندي ونبيلة عبيد





لماذا تأخر الوقت لتجتمعي بـ ناديا الجندي وهذا كان حلم الكثيرين، وما الذي كان يمنع لقاؤكما سابقا وأصبح اليوم ممكنا؟

والله كل حاجة تأتي في وقتها ومؤمنة بذلك، والمشروع هو من اختيار الأستاذ صادق الصباح، وأتى في الوقت المناسب وهو أن نظهر أنا وناديا بشخصيتين تكون الخلافات بينهما هي الساس، لا أن تحبا بعضهما البعض، وأضافت: "نحن على طول ضد بعض" (تضحك).



هناك من قال أن مسلسل "سكر زيادة" لم يكن على قدر التوقعات؟

من ناحية ايه؟ أعتقد أن هناك من كان يتصور أن يرانا أنا وناديا في حالة ثانية، وأنا أحببت أن يرانا الناس في الحالة الجديدة، وكان الجميع يشيد بما قمنا به، ونحن في الحياة الحقيقية كنا دائماً على خلاف وهذا ما أوصلناه من خلال المسلسل (تضحك).

الان هل أنتما متفقتان انشالله؟

الحمدالله (تضحك).



لم اتعمد كتابة "نجمة مصر الأولى" على باب غرفتي

هالة فاخر ونبيلة عبيد وناديا الجندي



هل تعمدت نبيلة عبيد أن تكتب "نجمة مصر الأولى" على باب غرفتها كي تغيظين ناديا الجندي لدرجة أن هالة فخر كتبت على باب غرفتها "حسبنا الله ونعم الوكيل"؟

ما كتبته هالة هو حالة كوميدية وأحبت أن تكون لطيفة وتكتب على مزاجها ولكن لا أنا ولا ناديا ولا سميحة كان لنا أي دخل بما كتب على باب غرفنا، فالانتاج هو من ما قام بكل ذلك، وهذا طبعًا من سمات الشعب اللبناني الكرم والكلمة الجميلة والمعاملة اللطيفة.

موضوع رامز جلال هل كنت تعلمين به وهل من أتى بك هو علاء خالد؟

8 سنوات وأنا أعتذر عن هذه النوعيات من البرامج، لأنني شخصية أخاف من أبسط الأمور، فأنا في حال انطفأ النور عن المصعد أتوتر، وعندما ذهبت كان على أساس أن البرنامج لـ أروى، وبعدها فوجئت بـ رامز وظهر الخوف بشكل واضح على ملامحي.

نبيلة عبيد



ما الذي تابعته في رمضان؟

شاهدت "سكر زيادة"، ولا تنسى انه لم يتسن لي الوقت لمتابعة المزيد، فقد كنت في رحلة طويلة خارج منزلي، وأريد الاستمتاع بغرفتي وبعدها سأقوم بتحميل ما أريده عبر التلفزيون وأتابعه.

من يلفت نبيلة من الممثلات اللبنانيات؟

هناك ممثلات كثيرات منهن نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور. أنا سعيدة بالمسسللات اللبنانية وأشاهدها بتقدم كبير وهذه حقيقة والممثلين اللبنانيين سواء من الرجال والنساء أرى هناك تقدماً كبيراً .

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