أغسطس.. موعد طرح ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"

أعلنت الفنانة إليسا عن موعد طرح ألبومها المنتظر "صاحبة رأي"،وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت إليسا صورة دعائية جديدة من الألبوم، بخلفية من كليب "عايشالك"،الذي تم طرحه عام 2002، وكُتب على الصورة" الألبوم 1 أغسطس، الأغنية المنفردة"صاحبة رأي 23 يوليو".
أغنية "صاحبة رأي" من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامر
يذكر أن إليسا قد أعلنت عن ألبومها الجديد، الفترة القليلة الماضية، ليكون هذا الألبوم بعد عامين عن آخر ألبوماتها "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته عام 2018، وحصل على نسبة مشاهدة عالية عبر منصات الموسيقى المختلفة.
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