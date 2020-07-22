عاصي الحلاني يطرح أغنية "رجعتيني لبدايتي"

أعلن الفنان عاصي الحلاني عن طرحه لأغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". كشف عاصي مقطع من الأغنية قائلاً: "من عاتي احمل ضحكتك بالدني زواتي،وهوايتي اتمري بعيونك انا يا مرايتيوحكايتي معك ابتدت رح كملا لنهايتي". بعيونك انا يا مرايتيوحكايتي معك ابتدت رح كملا لنهايتي". Advertisements طرح عاصي الأغنية على إحدى منصات الموسيقى الشهيرة، ومن المنتظر طرحها الفترة القادمة على طريقة الـ "لإيديو كليب"، حسب ماأعلن في وقت سابق على حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي. كليب"، حسب ماأعلن في وقت سابق على حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي. يذكر أن عاصي قد طرح حديثاً أغنية "بعشقك" باللهجة المصرية، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات:إيهاب عبد العظيم، ألحان:محمد عبية، توزيع:طوني سابا.

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