أعلنت الفنانة إليسا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". نشرت إليسا الصورة الدعائية للأغنية وعلقت عليه قائلة:"فخورة باللي راح ومتفائلة باللي جاي، وأهم نقاط قوتي لسه محافظة على قلبي نضيف". وأهم نقاط قوتي لسه محافظة على قلبي نضيف". حددت موعد طرحها قالة"صاحبة رأي راح تصدر ب 32 تموز "يوليو"على ديرز وروتانا". "صاحبة رأي" من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامر أبو طالب، توزيع:هادي شرارة. Advertisements يذكر أن إليسا قد أعلنت عن ألبومها الجديد، الفترة القليلة الماضية، ليكون هذا الألبوم بعد عامين عن آخر ألبوماتها "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته عام 2018، وحصل على نسبة مشاهدة عالية عبر منصات الموسيقى المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد طرح أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.