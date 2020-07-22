الجمعة.. حفلان لفرقة الكيان بساقية الصاوي

تسعد ساقية عبدالمنعم الصاوي بتنظيم حفلين لعازف الكمان عزمي مع فرقته "الكيان"، يوم الجمعة المقبل الموافق 24 من يوليو على مسرح النهر، وذلك فى تمام السادسة والثامنة والنصف مساءً.

ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 بالقاهرة خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقى، في البداية قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى،

بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة.

ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.

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ويشار إلي أن تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية أن تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.