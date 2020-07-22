أحمد جمال سعيد يحيي ذكرى وفاة والده

أحيا الفنان أحمد جمال سعيد ذكرى وفاة والده، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
ونشر "جمال" مجموعة صورة تجمعه بوالده وعلق عليها قائلا : "في ذكري وفاة حبيبي.. اللهم اعفر له وارحمه واجعل مثواه الجنه.. اللهم ابدله دار خيراً من داره و اهل خيراً من اهله وعشيرة خيراً من عشيرته".
وتابع : "اللهم اسقه من يد سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم شربة ماء لا يظماء من بعدها أبدا.ً. اللهم اجعل من فوقه نوراً ومن تحته نوراً و عن جنابه نوراً.. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه.. اللهم اعطه كتابه بيمينه".
وأضاف :" اللهم ادخله مع الشهداء و الانبياءو الصدقين.. اللهم الحقني به علي خير و أجعلني الولد الصالح الذي يدعو له يارب العالمين.. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه، إن كان مُحسناً فزده في حسناته، وإن كان مُسيئاً فتجاوز عنه".
واختتم حديثه قائلا :" اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الراحمين.. اللهم امين امين امين".
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