فيديو.. يسرا تكشف عن موعد عرض فيلمها الجديد"صاحب المقام"

روجت الفنانة يسرا لفيلمها الجديد "صاحب المقام" من خلال نشر البرومو الدعائية له، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت يسرا على الفيديو قائلة : "فيلم صاحب المقام ابتداء من 30 يوليو"، وتفاعل جمهورها ومحبيها

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مع المنشور معبرين عن اشتياقهم للسينما، ومتمتيين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية.

ويشار إلي ان تدور أحداث الفيلم حول يقع شاب في العديد من المتاعب في حياته، يصبح الأمل الوحيد يكمن في امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.

ويذكر ان فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، بيومي فؤاد، أمينة خليل، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.