كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يسرا المسعودي: أحلم بتجسيد شادية ونجلاء فتحي على الشاشة (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنانة تونسية تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت العديد من الأعمال وتألقت بأدوارها لذلك حصلت على حب وإعجاب الجميع.

'الخليج 365 الفني' أجرى حوار خاص مع الفنانة يسرا المسعودي، للتحدث معها عن كواليس أعمالها في موسم رمضان 2020، والأعمال الجديدة التي تستعد لها، وإلى نص الحوار،،

* في البداية.. كيف كانت تجربتك في مسلسل "بيوتي كلينك"؟

تجربتي في "بيوتي كلينك" مميزة بالنسبة لي، لأنني أتحدث باللغة التونسية في الدور ويوجد جنسيات مختلفة، ولذلك الفكرة جديدة وان شاء الله تنتشر في الأيام المقبلة.

وكنت سعيدة لتحدثي باللغة التونسية لأن لغتنا صعبة وغير منتشرة كثيرًا وسط كمية اللغات التي كانت متواجدة وحاولت أفرضها وأجعلها معروفة لأن لهجة بلدي كانت مسئولية كبيرة بالنسبة لي.

* كيف جاء ترشيحك في مسلسل "بيوتي كلينك"؟

ترشيحي كان عن طريق شركة تديرها رباب وأوجه لها التحية لأنها كانت السبب في تواجدي بالمسلسل، ثم جلست مع منتج شركة Mbc والمنتج عادل مغربي وشاهد أعمالي وتم اختياري.

* كيف كانت كواليس العمل؟

كواليس العمل كانت مليئة بضغط كبير، لأننا كنا نصور في رمضان في الصيام وجميعنا مضغوطين في التصوير تحت عدد ساعات كثيرة، واعتبرت الجميع أهلي وقضيت معهم موسم رمضان وكنت أشعر بالسعادة بالعمل معهم.

والمخرج تامر بسيوني وقف بجانبي كثيرًا ويقوم بتوجيهي ويعطيني النصائح ولا يترك مشهد إلا بظهوره بطريقة جميلة جدًا.

* ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟

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التصوير في عدد ساعات كثير جدًا مع الصيام برمضان مع الميكب والملابس، وكنت أشعر بإرهاق شديد ولا استطيع النوم سوى خمس ساعات فقط، ثم أعود للتصوير مرة أخرى، وأكثر شئ أزعجني عدم استطاعتي الذهاب لصلاة التراويح وقراءة القرآن.

* كيف كانت تجربتك في مسلسل "فلانتينو"؟

تجربتي في "فلانتينو'' جميلة جدًا والجميع تحدث معي عن الدور وأعجبهم كثيرًا وسعدوا به رغم أني كنت ضيفة شرف وجسدت دور بنت تسمى "رباب عبود".

* ما تعليقك على قول رواد السوشيال الميديا أن مستوى الكوميديا هذا العام غير جيد؟

بالنسبة لي شاهدت أكثر من عمل وأعجبت بهم كثيرًا منهم مسلسل "عمر ودياب".

* ما رأيك في طرح الأعمال الآن عبر المنصات الالكترونية؟

أنا لا أميل للمنصات الالكترونية، وأحب المشاهدة عبر التليفزيون وأقدره جدًا وله هيبة وأتخوف من أن يفقد هذه الهيبة الخاصة به.

* من منّ فنانين الزمن الجميل تتمني تجسيد سيرتهم الذاتية في عمل فني؟

أمنية حياتي أن أجسد شخصية "شادية"، لأنني أعشقها كثيرًا، وأحب نجلاء فتحي جدًا فكلتاهما أحلم بتجسيد شخصيتهم.

* قدمتي العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟

جميع الأعمال التي قدمتها كانت قريبة لقلبي، لأنني كنت مخلصة في أدائهم جدًا، وسعدت بدوري في مسلسل "أبو جبل" لأني قدمت شخصية شعبية وأحب هذه الأدوار وأشعر أنها قريبة للناس لذلك هو الأقرب لقلبي لمساحته وعملي مع فنانين أحبهم كثيرًا مثل "محمد رجب".

* هل هناك أعمال جديدة تستعدين لها خلال الفترة المقبلة؟

أحضر لمسلسل "حكايات بنات" ومسلسل "الآنسة فرح ج2''، وأعمل على فيلم "صابر وراضي" أمام النجم أحمد آدم.