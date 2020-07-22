الفنانة السعودية وعد تكشف تطورات حالة ابنتها الصحية بعد اصابتها بكورونا

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة السعودية وعد مؤخرا، إصابة ابنتها الوحيدة "حسناء" بفيروس "كورونا" المستجد، وطلبت من جمهورها الدعاء لابنتها بالشفاء العجل.

الفنانة السعودية كشفت تطورات حالة ابنتها الصحية، حيث قالت إن ابنتها مازالت في المستشفى، وتعاني من مشكلة في التنفس.

وعد وجهت الشكر لكل من سأل على ابنتها، بقولها: "يا حبايبي ومتابعيني وأهلي وأصحابي والناس اللي فجأتني بحبها وسؤالها من أمراء وأميرات وشيوخ وشيخات وكل العالم خير وبركه اشكركم الف شكر والله لايضركم".

وعد وابنتها

وأضافت، على حسابها على "انستجرام": "بس حبيت أقلكم آخر الأخبار لبنتي بعدها بالمستشفي تعبانه عندها مشكله بالتنفس والحمد لله علي كل حال وان شاء الله ربي بيعدي هالمرحله وانا مستودعتها عند الكريم ويقيني بالله ماحيخيب".

وعبرت عن حزنها الشديد لعدم تواجدها مع ابنتها، بقولها: "بس انا حارق قلبي البعد هي بأمريكا ولحالها وعندها كورونا وأنا بالبحرين ولا كله ماشي.. الحمدلله علي كل حال".

Advertisements

وكانت الفنانة السعودية قد كتبت، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": "حبيبتي بنتي جاتها الكورونا. الله يرفع عنها ويشفيها.. ادعولها. ياحبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي. استودعك الله. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم".

وعد وابنتها

ودعت لابنتها بقولها: "يارب اشفي بنتي من الكورونا وارفع عنها وطلعها من المستشفى من غير مكروه.. يار أنا عبدك أطلبك وأتوسل إليك تشفيها وتريحها وتكون معاها يارب.. أستودعك يا حسناء يا نور عيني انتي.. يارب".

وعد وابنتها