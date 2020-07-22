خاص- جوزيف عطية مُطالب بتكرار التجربة الخليجيّة

أطلق النجم اللبناني جوزيف عطية، في الرابع من تموز/يوليو الجاري، أغنيته الخليجيّة الأولى “خط أحمر”، كلمات فراس الحبيب، ألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.

الأغنية، التي تحمل مزيجًا ما بين الجو الرومانسي والراقص، وقعها على طريقة الفيديو كليب المخرج كفاح. وقد بدأ العمل يقترب من ثلاثة ملايين مشاهدة على يوتيوب.

موقع “الخليج 365” استفتى القراء حول هذه التجربة الجديدة بسؤال “هل أحببتم جوزيف عطية في تجربته الخليجيّة الأولى خط أحمر؟”

فأتت النتيجة على الشكل التالي:

اتمنى تكرار التجربة 40.54%

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ليس كثيرًا 32.34%

جيد جدًا 27.03%

إذًا، أحب الجمهور تجربة جوزيف عطية الخليجيّة الأولى في أغنية “خط أحمر” خاصة أنها أخذت منه وقتًا طويلاً لإتقان اللهجة. وتمنى الجمهور عليه تكرارها، وهذا ما كشف عنه جوزيف بالاعلان عن تجهيزه لأغنيتين خليجيتين رومانسيتين تختلفان عن “خط أحمر”.

نذكر أنّ “عطيّة” يعمل حاليًّا على أغنية باللهجة المصرية وذلك بالتعاون معDJ Rodge. سيكشف عن تفاصيله تقريبًا.