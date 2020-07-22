مايا دياب تتمنى السلامة لسميرة توفيق

Jul 22, 2020
تمنت الفنانة مايا دياب الصحة والسلامة للفنانة الكبيرة سميرة توفيق التي تعرضت في الأيام الماضية لوعكة صحية بعدما اصابها عارض في القلب تم ادخالها الى مستشفى كليفلاند في ابو ظبي حيث أجريت لها عملية القسطرة وتكللت بالنجاح.
وكتبت مايا دياب على حسابها على تويتر: “أريد أن أقول سلامة قلب الفنانة الكبيرة سميرة توفيق ويا رب يعطيك الصحة كما أعطيتينا أجمل وأكثر الاغنيات فرحاً. أشكر احترامك واحترام عائلتك بأنني غنيت ميدلي من أغنياتك بحفلي الأخير وأعد محبينك من الجيل الجديد انني سأسعى لأوصل دائما اغنيات الست سميرة على طريقتي الخاصة وبكل محبة”.
وتابعت: “أعلم إن الست سميرة توفيق تتعالج حاليًا بالإمارات العربية وتحديدا إمارة أبو ظبي. أشكر هذه الدولة التي عمرها ما قصرت بحق الإنسان حتى لو لم يكن إماراتيًا وهذه رسالة من دولتنا لنا حتى نعلم أننا سنلجأ في آخرتنا لدولة تحترمنا وتهتم بصحتنا وحياتنا”.
وكانت “دياب” قد أحيت حفلها الثالث على يوتيوب منذ أيام، حيث اختارت الطبيعة لتكون المحور الاساسي له من حيث الديكور والاجواء.
قدمت مايا باقة من الأغنيات الخاصة بها بالاضافة الى أغنيات للفنانة الراحلة داليدا، وللفنان زياد الرحباني ولأول مرة قدمت ميدلي للفنانة الكبيرة سميرة توفيق.
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