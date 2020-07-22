خاص- نيقولا معوض، قيس الشيخ نجيب وخالد سليم في “قعدة رجالة” رسميًا

وصل النجم اللبناني نيقولا معوض مع المخرج هيثم عزّو الى بيروت لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق تصوير برنامج “قعدة رجالة” بموسمه الثالث الذي يضم الى جانب “معوض” كل من النجمين السوري قيس الشيخ نجيب والمصري خالد سليم.

البرنامج مستوحى اسمه من التعبير المصري الشعبي، سيقام له ديكور على شاكلة منزل عصري، يتنقل فيه الضيوف بين غرف الدخول، والصالون، وغرفة المكتبة وذلك ضمن حوار مميز وعفوي.

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وكان الموسم الأول قد ضم كل من الفنانين إياد نصار، مكسيم خليل، شريف سلامة. أما الموسم الثاني ضم كل من باسل خياط، أحمد فهمي، كريم فهمي.

نذكر أن نيقولا معوض كان قد استأنف تصوير مسلسل “خيط حرير” انتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج ابراهيم فخر، بطولة النجمة مي عز الدين، نيقولا معوض ونخبة من الممثلين.

وعلمنا أن “معوض” سيستكمل تصوير باقي مشاهده في “خيط حرير” بعد عيد الأضحى المبارك.