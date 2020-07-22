فيديو.. ذكرى ميلاد وردة الـ81.. حكاية المطربة الكبيرة مع الزمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية مكانة كبيرة فى تاريخ الفن العربى بعدما تركت بصمة كبيرة طوال مسيرتها الفنية، خاصة مع تنوع أعمالها ما بين الغناء والتمثل سواء على الصعيد السينمائى أو الدرامى أو الإذاعى ويحل اليوم الموافق 22 يوليو الذكرى الـ 81 لميلاد الفنانة الكبيرة، ونستعرض مسيرتها فيما يلى..

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